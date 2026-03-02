SEVENTEENのディノが、洗練された大人の色気と圧倒的なビジュアルでファンを虜にした。ディノは3月1日、自身のインスタグラムを更新し、「#CREA」というハッシュタグとともに写真を投稿した。【写真】ディノ、“マンネ”とは思えない色気公開された写真には、雑誌の撮影に臨むディノの姿が収められている。落ち着いたブラウンのピンストライプ柄ジャケットに同素材のパンツを合わせたセットアップを纏い、インナーには白の開襟シャ