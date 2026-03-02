2月28日に71年の歴史に幕を下ろした名鉄百貨店。2月の売り上げは去年2月の2.3倍となる62億円で、2000年以降では単月の過去最高を記録しました。2月の客足は前年比132.8％と、閉店セールを追い風に全てのカテゴリーで大きく売り上げを押し上げ、中でも単価の高い「呉服・宝飾・美術」は記念に買い求める客も多く、前年の9倍に迫りました。名鉄百貨店は、「ご愛用いただいたすべてのお客様に感謝しています」とコ