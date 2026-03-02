天下の奇祭、愛知県稲沢市の『国府宮はだか祭』が3月1日に開かれました。陽気の中、およそ6万人の人出となり、例年以上に熱気を帯びました。 ■神男・木村さん「憧れだった…」 2026年の「神男」に選ばれたのは、愛知県一宮市の会社員・木村勇樹さん(26)です。神男・木村勇樹さん：「神男という大役をやることで、社会貢献・地域貢献ができるんじゃないかと」 木村さんにとって、家族で親しんできた『はだ