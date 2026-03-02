ふたえまぶた化粧品ブランド「アイトーク」シリーズが45周年を記念し、大人気クリエイター・しなこをアンバサダーに起用。2026年3月2日（月）より、撮りおろしフォトカード付きの限定商品が全国のドラッグストアなどで発売されます。さらに抽選でオリジナルグッズが当たるキャンペーンも同時開催。かわいく前向きな世界観が楽しめる、特別なコラボ企画に注目です♡ フォトカード