俳優の浜辺美波と目黒蓮が“葬祭プランナー”という新たな職業に挑んだ映画『ほどなく、お別れです』が、2月6日から3月1日までの公開24日間で、観客動員223万5591人、興行収入30億5969万円を突破する大ヒットを記録している。今回、撮影中のキャストの素顔が垣間見えるメイキングカットが初解禁となった。【画像】解禁となったメイキングカットは全4点本作は、就職活動に全敗し途方に暮れるヒロインが、葬儀会社でインターンと