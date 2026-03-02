◇強化試合オリックス―侍ジャパン（2026年3月2日京セラドーム）オリックス・岸田護監督（44）が2日、太田椋内野手（25）とともに侍ジャパンとのWBC強化試合前に公式会見に臨んだ。試合に向けては「特別な空気の中で試合することになると思いますけど、存分に楽しんで、いい成長の機会にしてもらえたら」と思いを語った。自軍から侍に選出された宮城、曽谷、若月には「こっちのチームのことは今は忘れて、思い切って日