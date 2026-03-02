ガソリン小売価格の推移米軍とイスラエル軍のイラン攻撃により世界で原油相場が急騰し、国内のガソリン価格も値上がりする見通しだ。レギュラーガソリンの全国平均小売価格は、昨年末のガソリン税の暫定税率廃止で1リットル当たり約20円下がったばかり。イラン情勢の混乱が長引けば上昇が続き、減税効果が帳消しとなる恐れもある。政府は昨年12月末、ガソリン税に上乗せしていた約25円の暫定税率を廃止。価格急落を防ぐ移行措