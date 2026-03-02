埼玉県三郷市の市役所で怒鳴り職員の業務を妨害したとして書類送検されていた元市議会議員の男が、SNS上で市長の名誉を毀損したとして2日、逮捕されました。逮捕された元三郷市議会議員の関根和也容疑者は、去年、三郷市役所の窓口で複数回にわたり怒鳴り職員の業務を妨害した疑いで書類送検され、去年12月には市議会を除名処分されています。警察によりますと関根容疑者は去年、三郷市長の名誉を毀損する目的で、SNS上に「犯罪に