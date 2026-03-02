2025年7月の参院選で、東京・大田区の選挙管理委員会が無効票を大量に不正に水増ししたとして、警視庁が2日、選管事務局の担当者4人を公職選挙法違反の疑いで書類送検したことを受けて、大田区の鈴木晶雅区長はコメントを発表しました。鈴木区長は「区民・有権者の皆様には、信頼を大きく損ねてしまったことに、区長として心より深くお詫びを申し上げます。今後の司法の判断を待ち、区としても厳正に対応してまいります」とコメン