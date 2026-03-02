女優の古村比呂（60）が2日、自身のブログを更新。3日に診察を受けることになったと報告した。古村は2012年1月に子宮頸がんが見つかり、子宮を全摘出。一度は寛解と言われたものの17年に再発し、その後さまざまな転移を繰り返した。23年1月には腹部傍大動脈リンパ節にがんが見つかったことを公表。現在も抗がん剤を投与するなど治療を続けており、昨年9月に頭皮の帯状疱疹が治るまで抗がん剤治療を一時延期となったがその後、1