空欄に言葉に共通するひらがなを見抜け！ 「ひらがなクイズ」に挑戦！今回は、4つの言葉全てが「先頭」の2文字を当てる形式です。どれか一つでもピンとくれば、芋づる式に答えが見えてくるはず。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□さか□□よろこび□□いまち□□みそかヒント：関西を代表する都道府県は？答えを見る↓↓↓↓↓正解：おお正解は「おお」でした。▼解説それぞ