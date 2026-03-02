中国商務部が2月28日に発表したデータによると、1月に全国で新たに設立された外資系企業は前年比25．5％増の5306社に上り、実行ベース外資導入額は同5．7％減の920億1000万元（約2兆702億円）だった。産業別の外資導入額を見ると、製造業が260億9000万元、サービス業が640億4000万元だった。ハイテク産業は前年比0．6％増の337億5000万元となり、全国の実行ベース外資導入額に占める割合は前年同期から2．3ポイント上昇して36．7％