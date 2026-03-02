2月27日より『レンタル・ファミリー』 が公開中です。大きな特徴は「アメリカ映画でありながら舞台は日本の東京」かつ「レンタルビジネスを描いている」ことでしょう。ハラハラドキドキもできる、万人向けのエンタメだった！結論から申し上げれば、本作は面白い！ 物語に小難しさはなく、感情移入ができる。クスクス笑えるユーモアも、ハラハラドキドキするサスペンスもある。エンターテインメントでありながら、今の社会に鋭く切