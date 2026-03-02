小学2年生のとき、わずか8000円のお小遣いで“買ったことにした”1グラムの金――。それが4年後、約4倍近い価値になりました。【写真】父手作りの「仮想ゴールド1グラム券」はたして“現在の価値”は…父親が手作りした「仮想ゴールド1グラム券」をきっかけに始まった家庭での金融教育が、Xで話題になっています。投稿したのは筑波大学教授の三谷純さん（@jmitani）。2026年、国内金価格が史上初めて1グラム3万円台に到達する中