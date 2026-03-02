第34回中国華東輸出入商品交易会が3月1日、上海新国際博覧センター（SNIEC）で開幕しました。今回の交易会は3月1日から3月4日まで開催され、展示総面積は11万5000平方メートルで、アパレル・服飾展、紡績・生地展、家庭用品展、装飾・ギフト展の四大専門展および越境ECと海外展示エリアの二大専門展示エリアが設けられています。今回の展示会の出展ブース数は合計5291ブースで、国内外から3325社の企業が出展しており、そのうち海