アイドルグループ・Peel the Appleの元メンバーである黒嵜菜々子さんは3月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。情報・ワイドショー番組『サンデージャポン』（TBS系）出演時の発言について釈明し、謝罪しました。【写真】黒嵜菜々子の最新ショット「めげずに行きましょう」番組内では、5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が話題に。野球ファンとして知られる黒嵜さんは、前回大会について「1人で見に行った。ビ