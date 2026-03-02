阪神は韓国代表と3-3で引き分けた■阪神 3ー3 韓国（2日・京セラドーム）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の韓国代表と阪神による強化試合が2日、京セラドームで行われた。月曜日の正午プレーボールという異例の平日昼間開催となった一戦は、3-3の引き分けで終了した。現地で観戦していた米国人記者は、目の前で広がった光景に驚きを隠せなかった。試合は初回、韓国代表が阪神の先発である才木浩人投手から2点を先制