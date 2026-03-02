吉村知事はきょうの県議会で憲法改正に関し発言し、「国民的な議論を深めていただくことが重要」としました。 【写真を見る】吉村知事が憲法改正に発言「国民的な議論を深めていただくことが重要」県議会2月定例会（山形） これはきょう開かれた県議会の一般質問で自民党の能登淳一議員からの質問に答える形で発言したものです。 能登議員は「憲法への自衛隊の位置づけに対する知事の所見について」質問し、吉村知事は山火事