きょうも続いているアメリカ・イスラエルとイランの攻撃の応酬。トランプ大統領は、作戦は「全ての目標が達成されるまで続けられる」と述べていて、事態の鎮静化は見通せない状況です。イスラエルから中継です。イランの人道支援団体・赤新月社が先ほど、衝突が始まって以降のイランでの犠牲者が555人に上ったと明らかにしました。イランでは、すでに555人が死亡したということです。そして、私が今いるのがイスラエルのベイト・シ