JR東日本によりますと、JR高崎線は午後5時48分ごろに桶川と北本の間の踏切で起きた人身事故の影響で、東京と高崎の間の全線で運転を見合わせています。また、この影響で湘南新宿ラインの新宿以北も運転を見合わせています。運転再開は午後7時10分ごろを見込んでいるということです。