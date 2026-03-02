日野自動車は２日、三菱ふそうトラック・バスと日野が傘下に入る持ち株会社「ＡＲＣＨＩＯＮ（アーチオン）」のプライム市場への上場が東京証券取引所に承認されたと発表した。三菱ふそうと日野が経営統合し、アーチオンが発足する４月１日に上場する。現在上場している日野の株式は今月２７日が売買最終日となり、同３０日に上場が廃止される。経営統合により、国内商用車業界は三菱ふそう・日野グループといすゞ自動車系の２