２日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）に比べて９０銭円安・ドル高の１ドル＝１５６円９８銭〜１５７円ちょうどで大方の取引を終えた。対ユーロでは、５１銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８３円９１〜９５銭で大方の取引を終えた。