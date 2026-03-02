巨人は２日、球団事業本部に野球振興を中心とした「新規事業担当」のポストを新設し、現女子チーム監督の宮本和知氏（６２）が就任すると発表した。宮本氏が持つプロ、アマの人脈を生かし、野球界全体の連携を推進するとともに、読売新聞グループ各社との新規事業の展開を図る。４月１日付。巨人は、女子チームの創設や中学部活動の支援、中学生硬式野球チーム「ジャイアンツＵ１５（１５歳以下）ジュニアユース」の活動など、