富士山の景観を楽しめる山梨県の人気観光地・忍野八海。春らしい陽気となった1日、多くの外国人観光客でにぎわっていました。その一方で、大きな変化が。大型観光バスの駐車場には、バスが1台しか止まっていませんでした。一体、何が起きているのか？駐車場の管理人に話を聞くと、「（1日）100台入っていたのが、今、一度に少なくなって半分になった。その半分のうち、中国の車はいいとこ10台」と話します。以前は1日100台ほど来て