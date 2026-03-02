梅雨の時期だけではなく、雪解けの時期にも発生の危険が高まるのが土砂災害です。被害を未然に防ぐためには、どのような点に気を付ければよいのでしょうか。金沢市で2日、ドローンなどを活用したパトロールが行われました。気温も上がり、雪も徐々に解け始めた金沢市内。金沢市道路建設課の職員：「若干の崩壊はありますけども、斜面が大きく崩れているようなことはありません」行われていたのは、雪解けの時期に金沢