金沢商工会議所が来年度の事業計画を発表しました。中小企業の稼ぐ力の強化や、都心軸の魅力向上などが盛り込まれています。2日に開かれた金沢商工会議所の会頭記者会見。安宅建樹会頭は、来年度の取り組みとして、中小企業や小規模事業者の稼ぐ力の強化を重点事業に位置付けるとしました。具体的には、現在、課題となっている人手不足への対策として、AIやデジタル設備の導入を支援し、収益力の強化に努めるとしました。また、合