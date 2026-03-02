日本ハムの今川優馬外野手が２日、１軍に合流。エスコンでの全体練習に参加した。はっきりしているのは、４、５日の西武戦（エスコン）帯同まで。「この後の帯同は決まってないので、ライオンズ戦２試合、死ぬ気で結果残して、必ずそのまま帯同を決めてやるという強い気持ちで来た。何が何でも行くしかないという気持ちです」と意気込んだ。キャンプは１軍スタートも、外野は万波、水谷、五十幡、矢沢に加え、復帰した西川も