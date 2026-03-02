3月2日、大阪地検に所属する現職の女性検事、ひかりさん（仮名）が都内で記者会見を開き、法務大臣および最高検検事総長宛てに「要望書・辞表・遺書」と題する書面を提出したと明らかにした。 独立した第三者委員会の設置などを求める内容で、3月31日までに要望が実行されなければ、4月末での辞職もやむを得ないとしている。 さらにひかりさんは同日、検事総長らに対する告訴・告発状も提出。会見でひかりさんは「毎日のように