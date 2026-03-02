司馬遼太郎記念館（大阪府東大阪市）は、恒例の落語会「菜の花寄席」を14日に開催する。今回で17回目。浪曲、講談、落語といった話芸を通して人間の情念に迫る企画で、今年は「逃れられない業（ごう）と性（さが）！浪曲・講談・落語で語る人間煩悩・寄席集（よせあつ）め！」をテーマに掲げる。毎年恒例の｢菜の花寄席｣の様子同館ホールを会場に、実力派の演者が顔をそろえる。落語は桂春蝶が登場し、人情噺の名作「文