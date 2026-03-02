チャンネル登録者数80万人超のYouTuber・いけちゃん（28）が公開したタイ旅行の動画が波紋を広げている。いけちゃんは2月25日、「バックパッカーの聖地・カオサン通りで10,000円使って食べ歩いてみたら・・・！？|タイ・バンコク」と題した動画を公開。タイを代表する観光スポット・カオサン通りを舞台に、予算1万円で食べ歩きをするという企画だ。タイのビールを購入し、射撃ゲームを楽しんだ後、いけちゃんが足を運んだのが「ラ