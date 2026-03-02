はだか麦を使ったジェラート 香川県で収穫した大麦の一種、「はだか麦」を使ったジェラートなどがお披露目されました。「溶けないジェラート」と銘打った新感覚のスイーツも……。 はだか麦は、食物繊維が豊富な大麦の一種です。そのはだか麦を使ったジェラートは、はだか麦に含まれるでんぷんが水分を吸収し、溶けないのが特徴です。牛乳や卵を使っていません。 （荻津尚輝リポ}