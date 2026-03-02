東京時間17:45現在 香港ハンセン指数 26059.85（-570.69-2.14%） 中国上海総合指数 4182.59（+19.71+0.47%） 台湾加権指数 35095.09（-319.40-0.90%） 韓国総合株価指数 6244.13（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 9200.89（+2.29+0.02%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 79447.19（-1840.00-2.26%） ２日のアジア株式市場は総じて下落。米国とイスラエルによるイラン攻撃の影響で地政学リスク