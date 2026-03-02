3月3日は桃の節句です。前日2日に安芸市では園児たちがあるモノで作った衣装を着て華やかに街を歩き、ひと足早くひなまつりを祝いました。3月2日、安芸市内の商店街でひなまつりのパレードをおこなったのは、地元の「おひさま保育所」の年長組の園児18人です。子どもたちが着ているのは、新聞紙で手作りした特製の衣装。男雛と女雛に変身して街を華やかに練り歩きます。このパレードは地元の商工会議所などで作る「安