ドル円１５６．８０近辺、ユーロドル１．１７３５近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は156.80近辺、ユーロドルは1.1735近辺で推移している。いずれも先週末比ドル高圏での推移だが、本日のドル高レベルからはやや調整が入っている。 ドル円は156.80付近での推移。東京朝方の155.85近辺を安値に、その後は買いが強まった。ロンドン朝方には高値を157.25付近に更新した。米国・イスラエルとイランとの戦