3月2日、高知県内の多くの公立高校で卒業式が行われ卒業生たちが新たな一歩を踏み出しました。高知市の高知追手前高校では147回生224人が式にのぞみました。式では卒業生ひとりひとりの名前が読み上げられ、並村一校長が各クラスの代表者に卒業証書を手渡しました。続いて卒業生を代表して澁谷匡さんが決意を述べました。■高知追手前高校 卒業生代表 澁谷匡さん「正解のない問いが続く社会へ踏み出すいま、私たちはここで得た対話