高知市のキネマミュージアムで映画「安楽死特区」の公開が始まり、初日に主演俳優の毎熊克哉さんと奥田瑛二さんが舞台挨拶で映画の見どころを語りました。2月27日。高知市帯屋町のキネマミュージアムで映画「安楽死特区」の公開が始まりました。初日、ロビーでは主演俳優の毎熊克哉さんと奥田瑛二さんが気さくにファンのサインや写真撮影に応じる姿もー。映画「安楽死特区」は日本で安楽死法案が可決した