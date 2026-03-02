タレントの大沢あかね(40)が1日放送のTOKYOFM「CHINTAIpresentsきゃりーぱみゅぱみゅChapter#0〜TouchYourHeart〜」（日曜後0・30）に出演。夫婦円満の秘けつを語った。大沢は09年にお笑いタレントの劇団ひとりと結婚。10年に長女、16年に長男、19年に次女を出産している。番組パーソナリティーのきゃりーぱみゅぱみゅから夫婦円満や家族が仲良くいられる秘けつを聞かれると、「私の場合ですけど、家族でもいい