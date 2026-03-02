【ポイント】・3日（火）は西〜東日本の広い範囲で雨。・関東甲信は気温が低く、雨や雪。山沿いを中心に大雪のおそれ。・東京は多摩地方を中心に雪。東京23区も3日（火）夜は雪がまじる可能性も。・九州は次第に天気回復。皆既月食（3日の夜）が見られる可能性も。・3日（火）は関東で真冬並みの寒さだが、そのほかはこの時期らしい陽気。・4日（水）は天気回復傾向だが、関東では朝まで雨や雪が残る可能性。・天気は周期的で、6日