Jリーグは2日、5月6日に開催されるJ2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST-Bグループ第15節のサガン鳥栖vsガイナーレ鳥取の試合会場がSAGAスタジアムに決定したことを発表した。1月9日の日程発表時は「会場未定」となっていた。