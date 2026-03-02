日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月2日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) TOPIX先物 3月限 173( 161) 日経225ミニ 3月限1279(1279) ◯SMBC日興証券 限月取引高(立会内) TOPIX先物 3月限12( 0) ◯みずほ証券