日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月2日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限9388(9368) 6月限 277( 277) TOPIX先物 3月限 10620( 10620) 6月限 4( 4) 日経225ミニ 3月限210745(210745