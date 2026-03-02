日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月2日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 18576( 17577) 6月限 455( 455) TOPIX先物 3月限 22719( 22562) 6月限22(22) 日経225ミニ 3月限278312(278312