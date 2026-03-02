大阪3月限 日経225先物58000-1100（-1.86％） TOPIX先物3894.0-60.5（-1.52％） 日経225先物（3月限）は前日比1100円安の5万8000円で取引を終了。寄り付きは5万7780 円と、シカゴ日経平均先物（5万8685円）を大きく割り込むギャップダウンで始まった。下へのバイアスが強まるなかで仕掛け的なショートも入ったとみられ、寄り付き後ほどなくして5万7300円まで下げ幅を広げた。売り一巡後はショート