日経平均株価 始値57976.20 高値58365.21 安値57285.77 大引け58057.24(前日比 -793.03 、 -1.35％ ) 売買高26億9415万株 (東証プライム概算) 売買代金8兆6305億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均株価は5日ぶり急反落、一時1500円超下落 ２．前週末の米株安とイランへの軍事攻撃受けリスクオフ