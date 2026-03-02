日本取引所が公表したオプション手口情報によると、2日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万7000円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 98(98) UBS証券 60(60) 楽天証券27(21) BNPパリバ証券 10(10) 松井証