日本取引所が公表したオプション手口情報によると、2日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万7000円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 369( 369) シティグループ証券 368( 168) BNPパリバ証券 173(73) UBS証券 35(35)