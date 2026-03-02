明治安田J2･J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、アウェーでJ2のFC今治と対戦。クロス攻撃が機能し、公式戦では1年7カ月ぶりとなる連勝を収めました。 前節3－0と快勝したアルビレックス新潟。連勝を目指して、アウェー・四国で4連戦目となるFC今治と対戦しました。 試合は25分、スタメンの森が肩を痛めるアクシデント。代わりに今シーズン初出場の小野裕二がピッチに入ります。すると、