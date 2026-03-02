●今夜～あす3日(火)午前にかけて本降り●北寄りの風が強まる 日本海側ほど夜にかけて雲多い空続く●この先も小刻みな天気変化 先週より肌寒い日多く上着等が活躍＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 週明けのきょう2日(月)の山口県は、再び雨傘活躍の天気となりました。昼前頃からまとまった雨雲が県内に流れ込み始め、午後は、ほとんど止み間なく雨が続いている状況です。そして、まだまだ雨雲が途切れる気配もありません。 この雨