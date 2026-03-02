イラン攻撃の影響で原油価格が高騰した場合ですが、専門家によると、事業者の中でも農業や漁業、運送業の中小企業で価格上昇による打撃が大きいということです。また、輸送費が上がるため、食料品を中心にすべての商品の値段が上がってくる可能性もあります。さらに、航空運賃が上がってインバウンドに影響が出ることも考えられます。なお、攻撃が短期間であれば原油価格は落ち着くということです。