アメリカ、イスラエルとイランによる攻撃の応酬は3日目に入りました。イランからの攻撃が続くイスラエルの状況をお伝えします。イスラエルの攻撃などによるイラン全土の死者が少なくとも555人に達したと中東のテレビ局が報じました。また、情勢の悪化をうけてイスラエルから希望する日本人の退避が始まりました。退避は去年6月以来となります。イスラエルに入って24時間ほどで5回警報がなり、その都度、シェルターに避難しました。